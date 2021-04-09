Eskişehirli genç girişimciler staj yeri arayanlar ile stajyer isteyenleri buluşturacak platform geliştirdi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünden 7 girişimci öğrenci, staj başvurusu yapmak isteyenler ile stajyer arayanları bir araya getiren "stajbuldum.com" isimli internet sitesi oluşturdu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünden 7 girişimci öğrenci, staj başvurusu yapmak isteyenler ile stajyer arayanları bir araya getiren "stajbuldum.com" isimli internet sitesi oluşturdu.

AÜ İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Genç danışmanlığındaki son sınıf öğrencileri Ali Uzay Odabaş, Ceren Güven, Barış Günay, Hakan Ayyıldız, Taylan Özgür Uyan, Beyza Nur Altındağ ve Furkan İşçi?, staj konusunda bir proje geliştirmek için çalışma yaptı.

Girişimci öğrenciler, yaklaşık 4 ay süren çalışma sonunda staj bulma ve staj hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlarını giderilmesi amacıyla "stajbuldum.com" internet sitesini ortaya çıkarttı.

Projenin danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Genç, AA muhabirine, son sınıf öğrencilerine proje geliştirme ve proje yönetimi dersi verdiklerini belirterek, bu kapsamda da proje takımı oluşturan öğrencilerin buldukları fikri hayata geçirmelerini istediklerini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin staj sorunları üzerine bir proje fikri geliştirdiklerini Genç, şöyle konuştu:

"Bunu hayata geçirdiler. Yaptıkları saha çalışmasında öğrencilerin staj desteği veren kurum ve kuruluşlara ulaşmada zorluk yaşadıkları sonucuna ulaştılar. Alanlarıyla ilgili staj bulmakta zorluk yaşandığını tespit ettiler. Stajyer arayan firmalar ile öğrencilerin buluşmasını sağlamak amacıyla bir platform geliştirdiler. Bu çalışmayla bir farkındalık da oluşturulacak. Staj verenler ile staj arayanları buluşturmayı, staj ararken dikkat edilmesi konusunda bilgilendirmeyi, stajyer arayanların beklentileri konusunda da çözüm üretmeye çalıştılar."

"Platformu daha da geliştirmek için iş birliklerini bekliyoruz"

Girişimci öğrencilerden Ceren Güven de staj arayanlar ile staj verenleri ortak bir platformda buluşturmak için bir internet sitesi kurduklarını bildirdi.

Sitede bilgilendirici içerikler de paylaştıklarını anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Staj ilanı paylaşan sitelerin ya da sosyal medya hesaplarını kısıtlı buluyoruz. Kendi alanımıza yönelik staj ilanı bulmakta çok zorlanıyoruz. Staj imkanları hep bir tanıdık vasıtasıyla bulunuyor. İş ilanları bulunan ve iş veren ile iş arayanları buluşturan siteler gibi staj arayanları, staj verenler ile tek bir platformda buluşturuyoruz. Sitemiz aracılığıyla staj arayanlara kılavuzluk da yapıyoruz. Eskişehir'deki kamu kurum ve kuruluşları ile şirketlerle görüşmeler yapıyoruz. Türkiye geneline de yaymayı planlıyoruz. Platformu daha da geliştirmek için iş birliklerini bekliyoruz."

Öğrencilerden Ali Uzay Odabaş, kendisinin de 3 televizyon kanalında staj imkanı bulduğunu dile getirerek, staj imkanları ve stajyer hakları konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını anlattı.

Türkiye'de staj konusunda yaşanan sıkıntılara dikkati çekmek için böyle bir projeye başladıklarına değinen Odabaş, "Staj bulma sorununa çözüm için bir web sitesi oluşturduk. Stajyer arayanları sitemize davet ediyoruz. Stajyerler iş öğrenmek için kurum ya da kuruluşa ve şirkete gelen yarının yöneticileridir. Staj katmanını en iyi ve kaliteli şekilde desteklersek istihdama da katkı sunabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık