Eskişehir'in yeni gözdesi: "Karadeniz Mısırı"

Eskişehir'in yeni gözdesi: "Karadeniz Mısırı" Yerli mısıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor Üretici Vahap Demir: "Sağlığa elverişli ve şeker oranı çok düşük" Eskişehir'de yaklaşık 50 dönümlük tarım arazisinde mısır üretimi yapan Vahap Demir, 40 yıl önce Karadeniz Bölgesi'nden getirdiği tohum...

Eskişehir'in yeni gözdesi: "Karadeniz Mısırı"

Yerli mısıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Üretici Vahap Demir:

"Sağlığa elverişli ve şeker oranı çok düşük"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık 50 dönümlük tarım arazisinde mısır üretimi yapan Vahap Demir, 40 yıl önce Karadeniz Bölgesi'nden getirdiği tohum ile vatandaşların sofrasına yerli mısırı ulaştırıyor.

Eskişehir'de uzun yıllardan beri sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Vahap Demir, tarlasında yetiştirdiği ürünleri yol kenarında satarak sofralarla buluşturuyor. Biber, domates, fasulye ve mısır gibi farklı lezzetleri toprağa eken Demir, hasadını da kendi elleriyle yaparak satışa hazırlıyor. Ekili arazisinin yaklaşık 50 dönümünü oluşturan mısır ise farklı çeşitleriyle vatandaşların gözdesi oluyor. 40 yıl önce memleketi Trabzon'dan getirdiği mısır tohumunu Eskişehir'de değerlendiren üretici Demir, Karadeniz Mısırı'nın diğer mısırlardan daha lezzetli olduğunu söylüyor. Mısırın besin değerleri açısından kaliteli olduğunu belirterek şeker oranının düşük olmasına dikkat çeken Demir, vatandaşların yoğun talep gösterdiğini vurguluyor.

"Bir kez alan bir daha geliyor"

Mısır tohumunu saklayarak isteyen vatandaşlara ücretsiz şekilde verdiğini ifade eden Vahap Demir, "Bu mısırı 40 yıl önce Karadeniz'den getirdik. Şekersiz ve doğal mısırdır. Tohumunu saklıyoruz ve her isteyene de veriyoruz. Vatandaşların sağlıklı mısır tüketmesi için herkese tavsiye ediyorum. Sağlığa elverişli ve şeker oranı çok düşük. Bir kez alan bir daha geliyor. Gerçekten tutulan bir mısır. Verim olarak küçük oluyor. Normal mısır da üretiyoruz ama bu mısırın daha çok tüketildiğini biliyoruz. Tüketime göre üretim yapıyoruz. Sadece taze olarak satıyoruz. Kuruyanları da çay yapıyoruz veya tohum olarak bırakıyoruz. Zaten diğer mısırlar gibi uzun süre dayanmıyor, erkenden kuruyor. Fiyat farkı da yok, diğer mısırlarla aynı fiyata satıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot