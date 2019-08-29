Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı

29.08.2019 10:47

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Temmuz 2019 Dış Ticaret İstatistikleri' raporuna göre Eskişehir'in geçen ayki ihracatı da ithalatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre attı.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 7,3 artarak 96 milyon 230 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,4 artarak 2019 Temmuz ayında 81 milyon 67 bin dolar olarak gerçekleşti.



Ülke genelinde ise ihracat yüzde 7,9 arttı, ithalat ise yüzde 8,5 azaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA