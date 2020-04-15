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Amerika Birleşik Devletleri, Eskişehir, Laçin, Maden, Ekonomi

Eskişehir'in 495 nüfuslu mahallesinden 4 kıtaya doğal maden suyu ihracatı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı 495 nüfuslu Laçin Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesisten, ABD'den Çin'e, İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar 4 kıtadan 30 ülkeye doğal maden suyu ihraç ediliyor.

15.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:37
Eskişehir'in 495 nüfuslu mahallesinden 4 kıtaya doğal maden suyu ihracatı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı 495 nüfuslu Laçin Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesisten, ABD'den Çin'e, İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar 4 kıtadan 30 ülkeye doğal maden suyu ihraç ediliyor.

Laçin Mahallesi'ndeki doğal mineralli maden suyunun kullanım hakkı geçmişi, Osmanlı'ya uzanıyor. İlk kez 1913 yılında Kuyucaklı Hafız Mehmet Emin'e kullanım hakkı verilen maden suyu, o dönem şehir genelinde satışa sunuldu. Bir süre sonra çeşitli nedenlerle üretimi duran maden suyu için 2007 yılında şişeleme tesisi kuruldu.

Tesis, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki kaynaktan irsaliye hatlarıyla yapılan üretimde saatte 27 bin şişelik kapasiteye sahip bulunuyor.

İçindeki mineral zenginliği bakımından tercih edilen Laçin Mahallesi'nden çıkarılan maden suyunun ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Hollanda, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Katar, Benin, Güney Afrika, Azerbaycan ve Sudan'ın da aralarında bulunduğu 4 kıtadan 30 ülkeye dış satımı yapılıyor. Laçin Mahallesinden yıllık 15 milyon şişe doğal maden suyu ihraç ediliyor.

"Damak tadına göre üretim yapabiliyoruz"

Laçin Maden Suyu Fabrikası Müdürü Ferhat Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaynağından çıkan doğal maden suyunun el değmeden şişelendiğini anlattı.

Tesisin aylık 5 milyon 200 bin şişe üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Sezer, sade sodanın yanı sıra meyveli soda da ürettiklerini aktardı.

İç piyasa gibi ihracata da önem verdiklerine değinen Sezer, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılı için konulan ihracat hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Sezer, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda ihracatımıza devam ediyoruz. Şu anda Laçin Mahallesi'nden çıkan doğal maden suyunun yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Meyveli ve sade olmak üzere 15 çeşit doğal maden suyu üretiyoruz. Laboratuvarlarımızda ülkelerin damak tadına göre üretim yapabiliyoruz. Başta Balkanlar olmak üzere Çin, ABD, Güney Afrika, Katar ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimiz beğeniliyor. Yoğun talepten memnunuz. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz, şu an ihracatta bir sıkıntımız yok."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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