Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

21.09.2019 15:10

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen iki şüpheli saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 331,52 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 14 uyuşturucu hap ile 9 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA