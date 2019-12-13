Eskişehir'de Pisa 2018 sonuçlarını değerlendirdi

13.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:47

PISA 2018'in odak alanının okuma olduğunu aktaran Kocatürk, okuma puanlarına göre sıralandığında Türkiye'nin, 78 ülke ve ekonomi arasında 40. sırada yer aldığını vurguladı. Türkiye'nin, bir önceki teste göre sıralamalarda yükselmiş olduğunu, buna rağmen 2018'de her alanda OECD ortalamalarının altında kalındığını belirtti.

10 – 15 Aralık 2019 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir 2. Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, PISA 2018 sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin de kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 15 yaşa uyguladığı ve 3 yılda bir yapılan PISA testinin 2018 yılı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. PISA 2018 testine 79 ülke ve ekonomiden, 15 yaşındaki 32 milyon öğrenciyi temsil eden 600.000 öğrenci katıldı. PISA testinde okuma, matematik ve fen bilimleri alanları yer alırken, okuma alanına odaklanılan PISA 2018 testinde, bu alanda 78 ülkenin verileri değerlendirmeye alındı. Okuma puanlarına göre sıralandığında Türkiye, 2015 yılında alanında 70 ülke ve ekonomi arasında 50. sıradayken, 2018'de 78 ülke ve ekonomi arasında 40. sırada yer aldı. Matematik okuryazarlığında PISA 2015 araştırmasında 50. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 42. sıraya; fen okuryazarlığında ise 54. sıradan 39. sıraya yükseldi. Türkiye'de 2003 ve 2018 yılları arasında, okula kaydolan 15 yaşındaki çocuk oranı ise %36'dan %73'e çıkarak ikiye katlandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, PISA testi puanlarında 2015'e göre artış olsa da, Türkiye'nin 2018'de her alanda yine de OECD ortalamalarının altında kaldığına dikkat çekti. Kocatürk, PISA 2018 sonuçlarına göre, OECD ülkelerinde ancak 10 öğrenciden 1'inden daha azının, olgusal gerçek ve kanaat arasında ayrım yapabildiğini, bunun endişe verici bir trend olduğunu aktardı. Bugün öğrencilerin, online anlık bilgi akışlarında yollarını bulmak ve gerçekle kurgu arasında, doğruyla yanlış arasında ayırım yapabilmek için güçlü temel becerilere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kocatürk, sahte haberlerle dolu bu çağda, bu temel becerilerin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kenan Kocatürk, PISA 2018 sonuçlarına göre, ülkelerin eğitimde daha iyi olmak için daha fazla kaynak harcamalarından ziyade, kaynakları neye harcadıklarının ve verimli şekilde harcamalarının önem taşıdığına dikkat çekti. Tüm gelişmiş ülkelerde çocukların kendi dilinde okuduğunu anlamasının en önemli yolunun okuma kültürü olduğunu bir kez daha vurgulayan Kocatürk, ailelerden başlayan okuma alışkanlığının, okullarda öğretmenlerin çocukları kitapla, kütüphaneyle yakınlaştırıp kitap okumalarını teşvik etmesiyle devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler