Eskişehir Basket, Galatasaray'a Karşı Üstün Durumda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, daha önce 3 kez karşı karşıya geldiği ve 2 kez yenmeyi başardığı Galatasaray maçına hazırlanıyor.

Ligde zor günler geçiren Eskişehir Basket, 20. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek. Son olarak lig sonuncusu Gaziantep Basketbol'a son saniyede yediği sayı ile yenilen Siyah Kırmızılılar, Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Eskişehir temsilcisi, Sarı Kırmızlı ekiple şimdiye kadar 3 maçta karşı karşıya geldi. İlk olarak Basketbol Süper Ligi'nin 2014-15 sezonunda 26 Ekim 2014 tarihinde İstanbul'da Galatasaray ile mücadele eden Eskişehir Basket 86-69'luk skorla mağlup oldu. Yine aynı sezonun ikinci devresinde 8 Şubat 2015'de Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Eskişehir Basket, bu maçta ise rakibini 66-61'lik skorla devirmenin sevincini yaşadı. İki takım en son ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk devresinde 4 Kasım'da Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda mücadele etti. Taraftarının desteğini arkasına alan Potanın Şimşekleri 70-64'lük skorla galip gelmenin sevincini yaşadı. Eskişehir Basket, 10 Mart Cumartesi günü oynayacağı müsabakadan galip ayrılarak kötü gidişe bir son vermek istiyor. - ESKİŞEHİR