"Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" açılıyor

19.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:12

TÜYAP firmasınca Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) iş birliği ve KOSGEB'in katkılarıyla düzenlenen "Eskişehir 2. Ev'leniyoruz Dekorasyon, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı" yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sektör temsilcilerini bir araya getirecek fuarın on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

80'in üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşecek, zengin içeriğiyle birçok sektörü içinde barındıran etkinlik, bölge ekonomisine olumlu katkılar sunarak ticari iş birliklerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak.

Fuarla, katılımcı firmalar hedef kitlelerine ulaşma ve ürünlerini geniş bir platformda tanıtma fırsatı yakalayarak, bölgenin ticari ve sosyo-ekonomik potansiyeline de katkı verecek. Katılımcıların neredeyse tamamının Eskişehir'de faaliyet gösteren firmalar olmasından dolayı da organizasyon şehir ekonomisine canlılık katacak.

Ziyaretçiler 4 gün boyunca gelinlik defilesi, damatlık defilesi, kına gecesi ritüeli, orkestra, dans ve sahne performansları, düğün fotoğrafı workshop, gezici orkestra, saç ve makyaj şovları ile sezonun tüm yeniliklerini yakından görme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA