Eskiler göçü devam ediyor! Kaptan Semih Kaya yeniden Galatasaray'da - Haberler Spor
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Eskiler göçü devam ediyor! Kaptan Semih Kaya yeniden Galatasaray'da

Haberler.com - Spor
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Semih Kaya yeniden Galatasaray'da. Sarı-Kırmızılılar, eski futbolcusunu kadroya kattı. 30 yaşındaki futbolcu kampa katılacak.

Galatasaray'da transfer dönemi hareketli geçiyor. Pena, Pulgar ve Gomis'i renklerine bağlayan Aslan, Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. Gomis'ten sonra ikinci dönüş Semih Kaya ile oldu.

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"BEN HAZIRIM"

Galatasaray'da teknik direktör Torrent de bu transfere onay verdi. Semih'in, "Ben Galatasaray'dan gelecek göreve hazırım. Hiçbir detay konuşmam" sözleri transfer etkili oldu. Semih, Galatasaray'da yarım sezon forma giyecek.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Haber

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