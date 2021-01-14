Eski yıldızın oğlu Göztepe ile görüşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski yıldızın oğlu Göztepe ile görüşüyor

14.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:13
Eski yıldızın oğlu Göztepe ile görüşüyor

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ve Anderlecht'ten Peter Zulj'u kadrosuna dahil edip, Paok'tan Anderson Esiti ile prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom Ince'i listesine ekledi.

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ve Anderlecht'ten Peter Zulj'u kadrosuna dahil edip, Paok'tan Anderson Esiti ile prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom Ince'i listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Tom Ince'in mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs keşfedilen İngiltere'ye uçuşların yasaklanmasıyla İzmir'e gelemediği ve transferin bu yüzden bir süre bekletileceği öğrenildi. Liverpool altyapısından yetişen Tom Ince, Blackpool, Crystal Palace, Nottingham Forest, Hull City, Derby County, Huddersfield Town ve Stoke City'de forma giydi.

Bu sezon Stoke City'de 7 maça çıkan deneyimli futbolcu 347 dakika sahada kaldı. Tom Ince'in babası Paul Ince ise futbolculuk kariyerinde birçok başarı elde etti. West Ham United'da 1986-1987 sezonunda futbola başlayan Paul Ince, Manchester United'da adını dünyaya duyurdu. Manchester United'da 6 sezon geçiren Ince, 2 Premier Lig, 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Manchester macerasının ardından Inter, Liverpool, Middlesbrough ve Wolverhampton'da top koşturan Paul Ince, 21 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Christoph Daum ve İbrahim Üzülmez'le temas halinde.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Donald Trump Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Seren Serengil Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Kongre Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski yıldızın oğlu Göztepe ile görüşüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 13:33:44. #1.14#
title