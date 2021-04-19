Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kararını eleştirdi
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Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kararını eleştirdi

Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' kararını eleştirdi
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Liverpool ile Manchester United'ın eski yıldız futbolcuları Jamie Carragher ve Gary Neville, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi sert sözlerle eleştirdi.

Liverpool ile Manchester United'ın eski yıldız futbolcuları Jamie Carragher ve Gary Neville, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi sert sözlerle eleştirdi.

Twitter hesabından eski kulübü Liverpool'un paylaşımına yorumda bulunan Carragher. "Ne kadar utanç verici hale geldik. Bu kulüpte bizden önce gelen ve aynı derecede utanacak olan tüm insanları düşünün." diyerek tepkisini gösterdi.

Manchester United'ın eski yıldız futbolcusu Gary Neville ise gelişmeler karşısında iğrendiğini belirtti. İngiliz televizyonu Sky Sports'a konuşan Neville, "40 yıllık Manchester United taraftarı olarak iğrendim, gerçekten iğrendim." dedi.

Neville ayrıca, liglerin devam ettiği sırada bu açıklamayı yapan kulüplere karşı İngiltere Premier Lig yönetimini de yaptırım uygulamaya çağırarak, "Bu kulüplerin yarın puanlarını silin, ligin en altına koyun ve paralarını alın. Cidden, bunu damgalamalıyız. Bu bir suç. Bu ülkedeki futbol taraftarlarına karşı suç teşkil eden bir eylem. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. Bu dünyanın en büyük sporudur ve yapılan da taraftarlara karşı suç teşkil eden bir eylemdir. Bu kadar basit. Puanlarını düşürün, paralarını düşürün ve onları cezalandırın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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