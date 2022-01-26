Eski TYF Başkanı Bozdoğan toprağa verildi

Eski Türkiye Yüzme Federasyonu başkanı Ahmet Mazhar Bozdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve milli yüzücü Bozdoğan için Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet, Bozdoğan'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende yaptığı konuşmada, "Her kurumun mihenk taşları vardır. Kendisi de bizim çok önemli bir değerimizdi. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." dedi.

Bozdoğan'ın kızı Zeynep Bozdoğan ise konuşmasında, "Babam sporculuk ve idarecilik hayatında Türkiye için önemli işler yaptı. Ben de ondan öğrendiklerimle, ona söz verdiğim gibi çok daha iyi yerlere geleceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bozdoğan'ın cenazesi, ikindi vaktinde kılınan namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi.