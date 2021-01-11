Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı

Cardiff'in yaptığı açıklamada lenf kanserine yakalanan oyuncu için kemoterapiye başladığı ifade edildi.

Resmi Twitter hesabından eski oyuncu Sol Bamba için paylaşımda bulunan Trabzonspor, "Eski futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.En büyük dileğimiz onu bir an önce en sağlıklı şekilde görmek" ifadelerine yer verildi.

2 YIL TRABZONSPOR'DA OYNADI

35 yaşındaki Fildişi Sahilili oyuncu, 2012'de Leicester City'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. 2012-14 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Bamba, 2016'dan bu yana ise Cardfiff City kadrosunda yer almaktaydı.