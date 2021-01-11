Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı
Trabzonspor'un eski oyuncusu Sol Bamba'dan üzücü bir haber geldi. Sol Bamba'nın şimdilerde kadrosunda yer aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, oyuncunun lenf kanserine yakalandığını açıkladı.
Cardiff'in yaptığı açıklamada lenf kanserine yakalanan oyuncu için kemoterapiye başladığı ifade edildi.
Resmi Twitter hesabından eski oyuncu Sol Bamba için paylaşımda bulunan Trabzonspor, "Eski futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.En büyük dileğimiz onu bir an önce en sağlıklı şekilde görmek" ifadelerine yer verildi.
2 YIL TRABZONSPOR'DA OYNADI
35 yaşındaki Fildişi Sahilili oyuncu, 2012'de Leicester City'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. 2012-14 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Bamba, 2016'dan bu yana ise Cardfiff City kadrosunda yer almaktaydı.