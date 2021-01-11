Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı

11.01.2021 23:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:39
Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı

Trabzonspor'un eski oyuncusu Sol Bamba'dan üzücü bir haber geldi. Sol Bamba'nın şimdilerde kadrosunda yer aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, oyuncunun lenf kanserine yakalandığını açıkladı.

Cardiff'in yaptığı açıklamada lenf kanserine yakalanan oyuncu için kemoterapiye başladığı ifade edildi.

Resmi Twitter hesabından eski oyuncu Sol Bamba için paylaşımda bulunan Trabzonspor, "Eski futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.En büyük dileğimiz onu bir an önce en sağlıklı şekilde görmek" ifadelerine yer verildi.

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı

2 YIL TRABZONSPOR'DA OYNADI

35 yaşındaki Fildişi Sahilili oyuncu, 2012'de Leicester City'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. 2012-14 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Bamba, 2016'dan bu yana ise Cardfiff City kadrosunda yer almaktaydı.

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ömer Bayram Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kongre Facebook Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 00:32:05. #1.14#
title