Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı

23.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:30
Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı

İspanya La Liga'nın lideri Atletico Madrid'de forma giyen Kevin Trippier'e İngiltere Futbol Federasyonu tarafından Tottenham'da oynarken bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 hafta men cezası verildi. Buna göre yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Chelsea ile oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in sağ beki Kevin Trippier uzun süre sahalardan uzak kalacak. İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını ihlal eden oyuncuya 10 hafta men cezası verdi.

30 yaşındaki futbolcunun cezası FIFA ve UEFA'ya üye tüm organizasyonlarda geçerli olacak.

CHELSEA MAÇINI KAÇIRACAK

İhlal nedeniyle 10 hafta men ve 70 bin sterlin para cezası alan Kevin Trippier, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Chelsea ile oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burak Özçivit Aslı Tandoğan
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Mauricio Lemos Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:30:24. #1.14#
title