Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı

İspanya La Liga'nın lideri Atletico Madrid'de forma giyen Kevin Trippier'e İngiltere Futbol Federasyonu tarafından Tottenham'da oynarken bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 hafta men cezası verildi. Buna göre yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Chelsea ile oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.