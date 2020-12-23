Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı
İspanya La Liga'nın lideri Atletico Madrid'de forma giyen Kevin Trippier'e İngiltere Futbol Federasyonu tarafından Tottenham'da oynarken bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 hafta men cezası verildi. Buna göre yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Chelsea ile oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in sağ beki Kevin Trippier uzun süre sahalardan uzak kalacak. İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını ihlal eden oyuncuya 10 hafta men cezası verdi.
30 yaşındaki futbolcunun cezası FIFA ve UEFA'ya üye tüm organizasyonlarda geçerli olacak.
CHELSEA MAÇINI KAÇIRACAK
İhlal nedeniyle 10 hafta men ve 70 bin sterlin para cezası alan Kevin Trippier, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Chelsea ile oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.