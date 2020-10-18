Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti

Sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan ve gösterdiği performansla en çok konuşulan isimlerden olan 35 yaşındaki Burak Yılmaz'a, eski takım arkadaşı Aurelian Chedjou ve eski hocaları Jean Tigana ile Borbiconi övgüler yağdırdılar.

35 yaşında Lille'e transfer olarak tarihe geçen Burak Yılmaz, Fransız basınında da gündem olmaya devam ediyor. Golcü oyuncunun eski takım arkadaşı Chedjou ile eski hocaları Jean Tigana ve Borbiconi, Burak Yılmaz'ı anlattı.

Chedjou, Burak Yılmaz'ın mental olarak güçlü olduğunu belirtirken, "Burak Yılmaz bir savaşçı. Her pozisyonda, her durumda vazgeçmiyor. Bugün 35 yaşında ve artık eskisi kadar baskı yapamıyor ancak benim tanıdığım Burak, kaybetmeyi kabul etmez. Burak Yılmaz, zamanla bir kabuk oluşturdu kendine. Gittiği her kulüpte hiçbir zaman iyi karşılanmadı ancak ayrıldığı zaman da taraftarlar hep mutsuz oldu." dedi.

"BURAK YILMAZ MOTİVE ETMEYİ BİLİR"

Fransız oyuncu, Burak'ın soyunma odasında da etkili olduğunu kaydetti ve "Burak Yılmaz hep pozitif düşünür. Soğukkanlı gibi görünüyor ama içinde bir alev var. Kimseyle kavga etmek gibi bir derdi yok. İşler yoluna gitmediğinde, herkesten daha fazla motive etmeyi biliyor." ifadelerini kullandı.

"ARADIM VE BANA MASA AYARLADI"

Burak Yılmaz'ın İstanbul'da geniş bir çevresi olduğunu da vurgulayan Chedjou, "Yıldız olduğundan çok fazla bağlantısı var. Bir gün eşimle İstanbul'un ünlü bir restoranına gitmek istedim ve tüm masalar dolmuştu. Onu aradım ve birkaç dakika sonra bana bir masa ayarladı. Onun etkisi ve ilişkileri gerçekten etkileyiciydi." diye konuştu.

"BURAK'TA HEMEN POTANSİYEL GÖRDÜM"

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ı transfer ettiği dönemde takımın başında yer alan Jean Tigana, "Hızıyla ve top sürme becerisiyle, onda inanılmaz bir potansiyel gördüm. Çok genç yaşta olmasına rağmen karakterli bir oyuncuydu. Beşiktaş gibi bir kulübe 21 yaşında geliyorsan, zaten bir şeylere sahip olman gerekir." mesajını verdi.

"F.BAHÇE'DEN ÖNCE FRANSA'YA GELİYORDU"

Manisaspor'dan hocası Borbiconi ise, "Jean Tigana onu Bordeaux'a getirmek istedi ama finansal olarak mümkün olmadı. Menajeriyle o dönemde Caen'den teklif aldı. Ona iyi bir kulüp olduğunu söyledim ancak gerçekleşmedi. Sonra Fenerbahçe'ye gitti. Caen'e saygısızlık olmasın ama başka bir seviyeye geçti." şeklinde bilgi verdi.

(Sporx)