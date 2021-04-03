Eski Taçev misafirlerini bekliyor
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Eski Taçev misafirlerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Eski Taçev misafirlerini bekliyor

Denizli'de uzun zamandır restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen Eski Taçev, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Denizli'de uzun zamandır restorasyon çalışmaları gerçekleştirilen Eski Taçev, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Kent kültürünün simgelerinden biri olan ve son 20 yıldır dernek lokali ve kafe olarak işletilen Koru ailesine ait bina, restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Eski Taçev ismi ile Denizlililere hizmet verecek olan tarihi bina, bahçesi ve kapalı alanları ile Denizlilileri kahvaltı keyfine çağırıyor.

Pandemi kurallarına göre hizmet sürdüren Eski Taçev ortağı ve işletme müdürü Fatma Çetin Deda, "Denizli'mizin tarihi bir yapısını yeniden ele alarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istedik. Tadilatımızı tamamladık ve hizmete başladık. Pandemi önlemlerini göz önünde bulundurarak yarın itibari ile bahçemizde ve kapalı alanlarımızda kahvaltı servisimizi de başlatıyoruz. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Eski Taçev'i daha da geliştireceklerinin hususunun altını çizen bir diğer işletme ortağı Nazlı Çimendağ ise, "Misafirlerimizi şimdilik kahvaltı ile ağırlayacağız ama biz Eski Taçev'i el emeği ile hayata geçirdik ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yakın zamanda Denizli'nin yöresel lezzetlerini de vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız" dedi.

İki kadın girişimcinin gün yüzüne çıkardığı Eski Taçev, Ramazan ayında uygulanacak olan kısıtlamalara kadar her gün sabah 9'dan akşam 7'ye kadar açık olacak. Eski Taçev açık alanları ile kent merkezinde bir soluklanma noktası olarak misafirlerini bekliyor. - DENİZLİ

Eski Taçev misafirlerini bekliyor
Eski Taçev misafirlerini bekliyor
Eski Taçev misafirlerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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