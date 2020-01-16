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Eski sevgilisi, Sharapova konuşurken röportajı bastı

Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık'ta mücadele eden Maria Sharapova röportaj verirken, dünyaca ünlü tenisçinin eski sevgilisi Bulgaristanlı tenisçi Grigor Dimitrov röportajı bastı.

16.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:41
Eski sevgilisi, Sharapova konuşurken röportajı bastı

Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden 'nın röportajını eski sevgilisi bastı. Güzel tenisçi ile eski aşkı arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti.

Röportaj verdiği sırada Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov'un bakışlarını fark eden Maria Sharapova, "Sürekli buraya bakıyor. Ona bakmamasını söyler misiniz?" diyerek sunuculardan yardım istedi.

"BURADA NE KONUŞUYORSUNUZ?"

Ancak sunucuların bir hamle yapmasına fırsat vermeyen Grigor Dimitrov, anında röportaj alanına geldi ve "Burada ne konuşuyorsunuz?" diyerek röportaja dahil oldu.

Maria Sharapova, daha sonra eski sevgilisinin maçta giyeceği sarı şorta takıldı. "Bu giydiğin sarı şey de ne?" diyen Rus tenisçiye cevap veren Dimitrov "Beğendin mi?" diye sordu.

"ESKİDEN BENDE SARIYI SEVERDİN"

Sharapova "Pek sayılmaz" şeklinde cevap verince, Bulgar tenisçi "Gerçekten mi? Eskiden benim sarı giymemi severdin. Ama anlıyorum. İnsanlar değişir" ifadelerini kullanarak olay yerinden uzaklaştı.

Sharapova ise aldığı cevap sonrası kahkaha atmaya başladı.


Haber Videosu

: Eski sevgilisi, Sharapova konuşurken röportajı bastı
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