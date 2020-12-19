Eski milli futbolcu Mehmet Topuz: "Evimin satışı için vekalet verdiğim kişi beni dolandırdı"
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Eski milli futbolcu Mehmet Topuz: "Evimin satışı için vekalet verdiğim kişi beni dolandırdı"

19.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:50
Eski milli futbolcu Mehmet Topuz:

Eski milli futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satmak için vekalet verdiği kişinin kendisini dolandırdığını iddia etti.

Eski milli futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satmak için vekalet verdiği kişinin kendisini dolandırdığını iddia etti.

Kayseri'de ikamet eden Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Ataşehir'deki evini satmak için daha önceden tanıdığı R.A'ya vekalet verdiğini ve satışın gerçekleşmesinden sonra R.A'nın kuzeni O.A. ile parayı kendisine göndermeden kayıplara karıştığını ileri sürdü.

Olayın polise intikal ettiğini belirten Topuz, "R.A'yı daha önceden de tanıyorum. Bu satış için de ona vekalet verdim. Ancak satış bedeli olan 2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı. Satış yaptığımız kişilerden parayı alması ve arabaya binip kaçmasının görüntüleri var. Polis faillerin peşinde." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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