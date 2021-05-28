Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, şeker komasına girip yoğun bakıma alındı

Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, şeker komasına girdi. 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda bulunan Engin'e sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi.

TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin'den üzücü bir haber geldi. Ünlü spor yorumcusu şeker komasına girdi.

Üzücü haberi SporLig Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Ekrekli sosyal medya hesabından paylaşarak, "TV 8 spor servisinde birlikte çalıştığımız ve Bay Tahmin programıyla tanınan arkadaşım Fikret Engin'in seker komasına girdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Arkadaşıma Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Dualarım onunla…" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda olduğu öğrenilen Engin'e sosyal medyadan çok sayıda geçmiş olsun mesajı da geldi.