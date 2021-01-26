Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
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Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi

26.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:09

Salih Uçan'ın Bucaspor'dan hocası Sait Karafırtınalar, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığını açıkladı.

Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan hakkında flaş açıklama geldi. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sait Karafırtınalar, Salih'in gelecek sezon Galatasaray'la anlaştığını söyledi.

Bucaspor'dan öğrencileri Salih Uçan ve Taylan Antalyalı hakkında Sait Karafırtınalar, "Salih Uçan ve Taylan Antalyalı ile gurur duyuyorum. Bu iki futbolcuya ilk kez bizim ekibimiz forma şansı verdi. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

"GALATASARAY'DA BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sait Karafırtınalar ayrıca, "Sezon başında Ümraniyespor'daydım ve Galatasaray'la hazırlık maçı yaptık. O gün demiştim 'Bu sezon Taylan'ın sezonu olur, orta sahada Donk değil Taylan oynar' diye. Nitekim de böyle oldu. Taylan ve Salih modern futbolu çok iyi oynuyor. Salih Uçan'ın sezon sonu için Galatasaray'la anlaştığını öğrendim. Salih'in daha önce böyle bir deneyimi var, Fenerbahçe'de ve Roma'da oynadı. Salih'in Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi
Haber Yorumları (2)
GERÇEKÇİ: Fenerbahçe bu haberden sonra bu salihe teklif götürecek demedi demeyin en fazla 3 aya kadar bu haberi göreceksiniz.
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YERLİ VE MİLLİ: Fransa da Lig ikincisi İKİ TÜRK , bizde diplerde gezinen Kayserispor BİR TÜRK oyuncu ile sahaya çıkıyor. .
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