Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin, TFF 1. Lig ekibi Samsurspor'la anlaşma sağladı

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'da oynayan Yasin Öztekin, 6,5 milyon TL karşılığında 1,5 yıllığına TFF 1.Lig ekibi Samsunspor ile anlaştı.

Demir Grup Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibiyle 1,5 yıllığına prensip anlaşmasına varan Yasin Öztekin toplamda 6,5 milyon TL kazanacak. Yasin'in bazı pürüzler giderildikten sonra Samsun'a giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

4 YILDA 6 KUPA KAZANDI

Bu sezon Sivasspor ile 18 maçta 1 gol atan Yasin Öztekin Süper Lig'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe formaları giymişti. 33 yaşındaki futbolcu ayrıca, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray'ın kadrosunda yer alıp sarı kırmızılılarla 2'şer Türkiye Liğ şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası elde etmişti.

(Kaynak: Fanatik)