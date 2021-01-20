Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi
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Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi

20.01.2021 22:04 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:09
Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, Arsenal'in radarına girdi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giyen ve beklentileri karşılayamayan Steven Nzonzi'ye Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Arsenal talip oldu.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Steven Nzonzi, Premier Lig'e gidiyor.

Arsene Wenger zamanından beri Arsenal'in zaman zaman gündemine gelen orta saha oyuncusu, yeniden Londra ekibinin radarına girmeyi başardı. Mikel Arteta'nın onayı halinde Arsenal, 32 yaşındaki Nzonzi için harekete geçecek.

Roma ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan oyuncu, şu anda Fransa Ligue 1 takımı Rennes'de kiralık olarak forma giyiyor.

23 MAÇTA 2 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon takımıyla 23 resmi maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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