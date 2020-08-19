Eski Galatasaraylı Onyekuru, F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş'ın da gündeminde Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru için Beşiktaş'ın teklif götürdüğü iddia edildi. Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten ve kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'nun Beşiktaş tarafından istendiği iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın Henry Onyekuru transferi için devrede olduğu ve Monaco kulübüne teklif ilettiği iddia edildi. Habere göre Onyekuru konusundaki tasarrufunu henüz ortaya koymayan Monaco'nun planlamasına göre siyah beyazlıların yol izleyeceği kaydedildi.

İLK TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Hazırlık maçlarında takıma monte olup olmayacağı kesinleşecek olan Onyekuru'nun bu sezon da kiralanmasına karar verilirse Beşiktaş'ın ilk teklifi yapan kulüp olduğu ise haberin detaylarında aktarıldı.

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

23 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe de nabız yoklamıştı. Ancak transfer olumlu sonuçlanmamıştı.

10 MAÇTA 1 GOL ATTI

2018'de Galatasaray'da 1 sezon kiralık oynayan, geçen sezon ise devre arasında Galatasaray'a gelerek sezonun son 2 maçı öncesinde kulübüne dönen Onyekuru, Süper Lig'de 10 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.