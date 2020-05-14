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Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Cassio Lincoln, sarı kırmızılı kulübün müthiş bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi.

Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
14.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:12

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cassio Lincoln, Alman basınında sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği günleri anlattı.

Lincoln, Galatasaray'daki zamanına ilişkin ifadelerde bulunurken, "Schalke kesinlikle benim kariyerimin en iyi zamanlarının geçtiği yer. Brezilya'daki ilk kulübüm olan Atletico Mineiro gibi Schalke de madenci bölgesinde gelen bir takım. Hatta o zamanlar Alman vatandaşlığına geçip Alman Milli Takımı'nda forma giyme durumum da vardı. Almanya'ya çok şey borçluyum. Almanya'da çok iyi insanlar vardı ancak Türkiye'de, Galatasaray'da oynarkenki zamanımı da es geçemem. Orada oynadığım zamanda da harika insanlar ve müthiş bir taraftar kitlesi tanıdım." şeklinde konuştu.

42 MAÇTA 13 GOL ATTI

2007-2009 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde çıktığı 42 maçta 13 gol ve 20 asistlik bir performans sergilemişti.

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