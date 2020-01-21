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Eski Galatasaraylı Hakan Balta, çocuklarıyla birlikte Kutsal Topraklar'a gitti

Galatasaray ve milli takım formasını yıllarca giydikten sonra 2018 yılında futbolu bırakan Hakan Balta, çocuklarıyla birlikte Kutsal Topraklar'a gitti.

21.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:59
Eski Galatasaraylı Hakan Balta, çocuklarıyla birlikte Kutsal Topraklar'a gitti

'da 11 sezon oynadıktan sonra aktif yaşantısını sona erdiren , çocuklarıyla birlikte Kutsal Topraklar'a gitti.

Oğulları Çağrı Hakan Balta ve Ömer Kadir Balta ile Kutsal Topraklar'a giden Hakan Balta, sosyal medyada Kabe önünden fotoğraflarını paylaştı ve "Çok şükür" notunu düştü. Hakan Balta'nın fotoğrafı, binlerce beğeni aldı.

ALMANYA'YA GİTTİKTEN SONRA GERİ DÖNMÜŞLERDİ

2017/18 sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk yaşadıktan sonra futbolu bırakan Hakan Balta, oğlu Çağrı'nın Bayern Münih altyapısına transferi sonrası bir süre Münih'te yaşamış ancak aldıkları karar sonrası birkaç ay sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.


Haber Videosu

: Eski Galatasaraylı Hakan Balta, çocuklarıyla birlikte Kutsal Topraklar'a gitti
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HABER YORUMLARI (2)

  • KEBAPÇI SELO:
    Cinconda böyle efendi adamlar sayılıdır cinconun son 15 yılına bakın nerdeçirkef adam varsa hepsi orda gerçi başlarındaki adam bozuk gayet normal. Allah kabul etsin.
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