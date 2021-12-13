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Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Fluminense'de

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Fluminense'de
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Eski Galatasaraylı 38 yaşındaki futbolcu Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu.

Eski Galatasaraylı 38 yaşındaki futbolcu Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Melo, Fluminense'ye transferi öncesinde kariyerini Brezilya'nın Palmeiras takımında sürdürüyordu.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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