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Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi

Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
10.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:55

Galatasaray'da 2012-13 ve 2013-14 sezonları olmak üzere 1 buçuk yıl forma giyen Fildişili eski futbolcu Didier Drogba, Fransa'da yapılan son 20 yılın en iyi forveti anketinde ilk sırada yer aldı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, Fransa Ligue 1 tarafından yapılan ankette, son 20 yılda forma giyen en iyi forvet seçildi.

Ligue 1'in sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique Marsilya ve Guingamp formalarını giyen golcü, sizler tarafından ligde son 20 yılda forma giymiş en iyi forvet seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Drogba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine oy veren taraftarlara teşekkür etti.

2. SIRADA IBRAHIMOVIC VAR

Paris Saint-Germain'in eski futbolcusu Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sırada yer aldı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
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