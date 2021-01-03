Eski Galatasaraylı Barış Özbek, 2021 Survivor kadrosunda yer alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Galatasaraylı Barış Özbek, 2021 Survivor kadrosunda yer alacak

03.01.2021 13:06 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:30

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giyen eski futbolcu Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer aldığı açıklandı. Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda yer alan Barış Özbek "Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra, Survivor'da." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk yaşayan eski futbolcu Barış Özbek, Survivor 2021'de yarışacak.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük formaları giyen Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı resmen açıklandı.

TV 8 ekranlarında Survivor 2021 Ünlüler Takımı tanıtıldı. Barış Özbek ise "Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra, Survivor'da." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampoiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.

İşte Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alacak isimler;

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

Eski Galatasaraylı Barış Özbek, 2021 Survivor kadrosunda yer alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Prens Harry Hande Erçel Seren Serengil
Spor Erol Bulut Metin Oktay Güven Yalçın Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Galatasaraylı Barış Özbek, 2021 Survivor kadrosunda yer alacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 13:32:11. #1.15#
title