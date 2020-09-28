Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
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Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

28.09.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:30

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giyen Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, ligin yeni takımı Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Sezona fırtına gibi başlayan ve 3 maçta 7 puan toplayan Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, transferde de hız kesmiyor.

İstanbul ekibi, daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı. Sözleşme detaylarıyla ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapılmadı.

GEÇEN SEZON TRABZONSPOR'DAYDI

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Ndiaye, sarı kırmızılılardan 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye dahil oldu. Senegalli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor forması giydi. Bordo mavili ekiple 17 maça çıkan Badou Ndiaye, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
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