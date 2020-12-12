Eski G.Saraylı Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt: Aslan'ın yeri Aslantepe'dir

Son dönemde adı Trabzonspor ile anılan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, transfer iddialarını sosyal medya hesabından "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" ifadesiyle yalanladı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a transferiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Hakkında çıkan Trabzonspor iddiasını yalanlayan Fransız golcü, Twitter'dan Türkçe cevap verdi. Kendisinin Trabzonspor'a yakın olduğu haberini yanıtlayan Gomis, "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" sözlerini kullandı.

42 MAÇTA 32 GOL ATTI

Sarı kırmızılılarda 42 maçta 32 golle oynayan Gomis, Al Hilal'de ise 92 karşılaşmada 71 kez ağları sarstı.