Eski G.Saraylı Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt: Aslan'ın yeri Aslantepe'dir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski G.Saraylı Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt: Aslan'ın yeri Aslantepe'dir

12.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:03

Son dönemde adı Trabzonspor ile anılan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, transfer iddialarını sosyal medya hesabından "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" ifadesiyle yalanladı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a transferiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Hakkında çıkan Trabzonspor iddiasını yalanlayan Fransız golcü, Twitter'dan Türkçe cevap verdi. Kendisinin Trabzonspor'a yakın olduğu haberini yanıtlayan Gomis, "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir" sözlerini kullandı.

Eski G.Saraylı Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt: Aslan'ın yeri Aslantepe'dir

42 MAÇTA 32 GOL ATTI

Sarı kırmızılılarda 42 maçta 32 golle oynayan Gomis, Al Hilal'de ise 92 karşılaşmada 71 kez ağları sarstı.

Eski G.Saraylı Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt: Aslan'ın yeri Aslantepe'dir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Cemal Hünal Demet Özdemir Sermiyan Midyat
Spor Neymar Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski G.Saraylı Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt: Aslan'ın yeri Aslantepe'dir - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:03:59. #1.14#
title