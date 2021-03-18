Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor

PSG forması giyen Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın özel hayatına dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İtalyan eski futbolcu Daniele Adani, katıldığı bir canlı yayında Icardi ile Wanda Nara'nın günde 12 kez cinsel ilişkiye girdiklerini duyduğunu söyledi.

Efsane İtalyan futbolcu Christian Vieri'nin Twitch'te yaptığı canlı yayına bir başka eski futbolcu Antonio Cassano ile katılan eski İtalyan futbolcu Daniele Adani sürpriz bir açıklama yaptı.

Adani canlı yayında yapılan sohbet sırasında Icardi'nin eşi Wanda Nara ile günde 12 kez cinsel ilişkiye girdiklerine dair söylentiler duyduğunu açıkladı. Adani ayrıca PSG kaybettiği zaman Icardi'nin Nara'yla cinsel ilişkiye girmediğini ifade etti.

"MAÇI KAZANIRLARSA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTİYOR"

Daha önce yaptığı açıklamada Icardi'nin cinselliğe bakış açısını duyuran Wanda Nara, "Futbolcular maçlardan önce cinsel ilişkiye girmeyi deneyebilir ancak Mauro çok profesyonel bir futbolcu. Maçlardan önce hiçbir şey yapmıyor. Eğer maçı kazanmışlarsa akşam eve geldiği zaman cinsel ilişkiye girmek istiyor. Kaybettikleri zaman yüzüme bile bakmak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

2013 yılında 5 yıllık evli olduğu Maxi Lopez'den ayrılan sosyetik güzel Wanda Nara, 2014 yılında hayatını bir başka Arjantinli golcü Mauro Icardi ile birleştirmişti.

Wanda Nara aynı zamanda eşi Mauro Icardi'nin de menajerliğini üstleniyor.