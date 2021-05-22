Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Roberto Carlos'un eşi Mariano Luccon, Carlos'un fenomen Ronaldo ile çok fazla vakit geçirmesini çok ilginç sözlerle yorumladı. Luccon, "Benimle evlendi ama yatakta Ronaldo ile daha fazla vakit geçirdi" dedi.

Carlos'un eşinden gündemi sallayacak sözler. İngiliz basını, Brezilyalı futbol efsanesinin eşi Mariano Luccon'un laflarını gündemine taşıdı. Roberto Carlos ve Ronaldo'nun uzun yıllar Real Madrid ve Brezilya forması altında aynı odada kalması ve özel hayatlarında da hep birlikte olmasına, Mariano Luccon ilginç bir yakıştırma yaptı.

KİLOLARI YÜZÜNDEN GELEMEDİ

Luccon iki efsanenin yakınlığı hakkında, "2009'da benimle evlendi ama sanırım Ronaldo ile yatakta daha fazla vakit geçirmiştir" dedi. Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde Ronaldo'yu da Sarı-Lacivertliler'e getirme istemişti ama dönemin başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktörü Zico, golcü futbolcuyu kiloları sebebiyle istememişti.