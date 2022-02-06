Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da tarihe geçti! Attığı golle bir ilki başardı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ara transfer döneminde Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, takımıyla çıktığı ilk lig maçında gol attı. Eski Fenerbahçeli Vedat, İspanya La Liga'da gol sevinci yaşayan ilk Kosovalı futbolcu olarak tarihe geçti.
Vedat Muriqi yeni takımı Mallorca'ya galibiyeti getirdi, İspanya La Liga'da tarihe geçti. La Liga'da 23. haftada Mallorca, Cadiz'i konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-1 kazanarak ligde biraz olsun nefes aldı.
PENALTIDAN ATTI
Cadiz, 8'de Ruben Alcaraz'la öne geçti. 20'de Salva Sevilla penaltıdan eşitledi. 66'da çalan penaltıda bu kez topun başına Vedat Muriqi geçti. Topu filelere gönderdi.
5 MAÇ SONRA GALİBİYET
Mallorca 5 maç sonra kazanarak 23 puana yükseldi. Vedat ise İspanya'da tarihe geçti. La Liga tarihinde gol atan ilk Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi oldu.
Haberler.com - Spor