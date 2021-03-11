Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi
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Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi

11.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:01

Fenerbahçe camiasında bir kesim Erol Bulut'a sonuna kadar güvenirken, bir kesim ise genç teknik adamı ciddi şekilde eleştiriyor. Farklı sesler gündemden düşmezken, bu kez sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Serhat Akın'dan Joachim Löw önerisi geldi. Bu öneri sonrası Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada ikiye bölündü.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün EURO 2020'den sonra görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından flaş bir Fenerbahçe çağrısı geldi.

"KULÜP TAKIMI İSTİYORUM"

Joachim Löw, Alman Milli Takımı'nı bırakacağını açıklamasının ardından "Teknik adamlık kariyerim burada bitmeyecek! Çünkü gün gün çalışmayı seviyorum ve futbolcularla sahada olmayı, onlarla bireysel ilgilenmeyi seviyorum" diyerek yeni sezonda bir kulüp takımı çalıştıracağının sinyalini verdi.

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi

"NOKTA ATIŞI OLMAZ MI?"

Alman teknik adam Löw'ün bu açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın flaş bir çağrıda bulundu. Daha önce Christoph Daum'un Fenerbahçe'ye gelmesi gerektiğini söyleyen Serhat Akın, bu kez Löw için paylaşımda bulundu. Serhat Akın yaptığı paylaşımda "Löw, Alman Milli Takımı'na veda edecek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Serhat Akın'ın Joachim Löw ve Fenerbahçe yakıştırmasının ardından bazı taraftarlar fikre sıcak bakarken, bazı taraftarlar ise "Bunlar sezon sonu konuşulacak konular, takıma zarar vermeyin" tepkilerinde bulundu.

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi
Haber Yorumları (5)
SERHATÇI TAYFA: Muhaim Möv gelirse mampiyon miz moluruz
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SERHAT: boş yama serhat
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KAYA: Serhat hayırdır?Kime çalışıyorsun???
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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