Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ariel Ortega, Türkiye'deki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

46 yaşındaki oyuncu o dönem Fenerbahçe'ye geldiğinde sözleşme ihlali nedeniyle FIFA'dan 11 milyon dolar ceza aldı ve bu cezayı Fenerbahçe'ye tazminat olarak ödemesine hükmedildi.

"NEWELL'S KARARIMDAN BENİ DÖNDÜRDÜ"

Emekli futbolcu açıklamasında; "Fenerbahçe'yle olan sorunu çözdüğümde Racing'e gidecektim. Başkan Fernando Marin'le iyi bir ilişkim vardı ve anlaşmıştık. Sonra eve geldiğimde Marin'den mesaj aldım ve açıklama yapmadan benimle artık iletişime geçmeyeceklerini söyledi. Türkiye'de onca sorun yaşadıktan sonra futbolu bırakmayı bile düşündüm. Neyse ki sonra bir arama geldi ve Newell's'da oynamak isteyip istemediğimi sordular. Ben de evet dedim" dedi.

2012'DE EMEKLİ OLDU

2002-2003 sezonu ilk yarısında Fenerbahçe'de oynayan Ortega, kariyerine 2012 yılında son vermişti.