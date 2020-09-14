Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın
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Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın

İngiltere Championship ekibi Derby Country'i çalıştıran eski Fenerbahçeli Philip Cocu'nun Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kamil Jozwiak'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

14.09.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:53

Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefinde olan Kamil Jozwiak'a sürpriz bir isim talip oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Philip Cocu'nun takımı Derby Country, transferde mutlu sona çok yakın.

İngiliz basınının iddiasına göre; Lech Poznan'ın son maçında kadroya alınmayan oyuncu İngiltere'ye gidecek.

"YENİ TAKIMINA GİTTİ"

Lech Poznan teknik direktörü Dariusz Zuraw transfer için yaptığı açıklamada; "Yeni takımına gitti diyebiliriz. Mental olarak artık buraya ait değil." dedi.

Derby'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın
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