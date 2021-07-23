Eski Fenerbahçeli Alper Potuk sürekli gündeme gelmekten bıktı: Herkes işine baksın

Rizespor forması giyen Alper Potuk, yabancı kuralı konuşulurken adının geçmesinden çok rahatsız olduğunu belirtti. Alper, "Hep adımın geçmesinden rahatsızım. Hep yatmışım gibi lanse ediliyor. Dünya yıldızlarının arasında hep sahada olan kişiydim. Son sene hariç oynadım. Herkes işine baksın" diye konuştu.

Ankaragücü ile yollarını ayıran ve Rizespor 'a transfer olan Alper Potuk, yayıncı kuruluşa konuştu. 2013 yılında 7.25 milyon euro karşılığında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye gelen ve sarı-lacivertli ekipte 7 yıl geçirdiğini hatırlatan 30 yaşındaki orta saha, yabancı kuralı konuşulurken adının geçmesinden çok rahatsız olduğunu belirtti.

"HEP YATMIŞIM GİBİ LANSE EDİLİYOR"

Hiç oynamamış gibi lanse edildiğini vurgulayan Alper, "Yabancı kuralı konuşulurken adımın geçmesinden çok rahatsızım. Hiç oynamamışım, hep yatmışım gibi lanse ediliyor" dedi.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

Dünya yıldızları arasında sahada olan kişi olduğunun altını çizen tecrübeli orta saha, ''7 sene Fenerbahçe'de kaldım. Dünya yıldızlarının arasında hep sahada olan kişiydim. Son sene hariç oynadım. Herkes kendi işine baksın" diye konuştu.

"O HAREKETİ CAMİAYA YAPMADIM"

Ankaragücü döneminde Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaptığı sevinç ile ilgili de konuşan milli oyuncu, "Benim Fenerbahçe'de son sezon neler yaşadığımı yakınlarım biliyor. O hareketi camiaya veya taraftara yapmadım" dedi ve ekledi:

Bu hareketim ne Fenerbahçe taraftarına, ne camiaya. Orada kırıldığım bazı noktalar olmuştu. Çok büyük indirim yapmıştım sözleşmede. 3 ay sonra takım bulmam istendi, tamam dedim, takım buldum. Bulunca farklı olaylar gelişti, çok üzüldüğüm noktalar olmuştu.'