Eski F.Bahçeli van Persie: Wenger'e Chiellini için için yalvardım
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Eski F.Bahçeli van Persie: Wenger'e Chiellini için için yalvardım

10.12.2020 20:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:06

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı zaman menajeri Arsene Wenger'e, İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini için adeta yalvardığını söyledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, İngiltere'de Arsenal forması giydiği zaman menajer Arsene Wenger'le yaşadığı bir anısını anlattı.

Arsenal'in şampiyon olamamasında savunma hattının rolünden bahseden Persie, katıldığı bir podcast'te, "O dönem kazanmayı bilen oyuncumuz çok yoktu. Wenger'e Chiellini'yi transfer etmesi konusunda adeta yalvardım. Çok güçlüydü. Onunla birkaç kez karşılaşmıştım. İnanılmaz güçlü ve istekli bir oyuncuydu. Şimdi 36 yaşında hala çok güçlü" dedi.

Eski F.Bahçeli van Persie: Wenger'e Chiellini için için yalvardım

Giorgio Chiellini

57 MAÇTA 25 GOL ATTI

Süper Lig'de 57 maçta 25 gol atan Persie, Manchester United'a transfer olduğu dönemde de Premier Lig gol kralı olmuştu. İngiliz liginde toplam 280 maça çıkan Hollandalı, 144 gole imza atmıştı.

Eski F.Bahçeli van Persie: Wenger'e Chiellini için için yalvardım
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