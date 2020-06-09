Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin satın almak istediği Toulouse'un Fransa Lique 1'den düşürülme kararı mahkeme tarafından durduruldu. Mahkeme ayrıca, Amiens'in de küme düşme kararını bozdu.

Koronavirüs sonrası önce askıya alınan ardından da tescil edilen Ligue 1'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ligin tescil edilmesinin ardından lider Paris Saint Germain şampiyon ilan edilmiş ve ligin son iki sırasında yer alan Toulouse ile Amiens'in ise küme düşmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak Toulouse ile Amiens, küme düşme kararına itiraz ederken iki kulübün itirazı değerlendirildi. Danıştay, Toulouse ile Amiens'in küme düşürülmemesini önerdi ve kararın yeniden incelenmesine karar verdi. Lig yönetiminin kararı uygulamaya geçirmesinin ardından iki kulüp de küme düşmeyecek ve gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye devam edecek. 20 takımla oynanan Ligue 1, bu kararın ardından gelecek sezon 22 takımla oynanacak.

Damien Comolli

LYON'UN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Öte yandan bir diğer Fransız kulübü Lyon, ligin tescil edilmesinin ardından maçların oynanması ve ligin devam etmesi yönünde itiraz etmişti. Ancak Lyon'un bu itirazı reddedildi.