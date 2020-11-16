Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı
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Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı

16.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:09

Eski eşi Selin Barlas'a şiddet uyguladığı iddia edilen ve "Sonuç olarak, ısrarla ve inatla söyleyeceğim şey şudur; ben sözel, psikolojik ve fiziksel şiddetin faili değil, mağduruyum" sözleriyle iddiaları yalanlayan futbol yorumcusu Cem Dizdar'dan çarpıcı bir hamle geldi. TRT Spor'da program yapan Dizdar, aldığı karar sonrası yayına çıkmadı.

Gazeteci Mehmet Barlas'ın yeğeni olan Selin Barlas, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından uzun bir yazıyla birlikte fotoğraflar paylaşmış ve TRT Spor'da yorumculuk da yapan gazeteci eski eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Ortaya atılan bu iddia sonrası bir açıklama yayınlayıp şiddetin mağduru olduğunu söyleyen ve TRT'deki programlarına bir süre çıkmayacağını söyleyen Dizdar, dediğini gerçekleştirdi.

Hafta içi her sabah TRT Spor'da yayınlanan Spor Manşet programına katılmayan Cem Dizdar'ın yerine, bir başka futbol yorumcusu Mustafa Sapmaz programda yer aldı.

Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı

SELİN BARLAS SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Selin Barlas, Twitter hesabından "Kısa bir süreliğine Instagram hesabımı açık bırakıyorum. İçinde gerçek bir hikaye var. Okuyun lütfen" diye paylaşımda bulunarak şiddet gördüğünü belirtmişti.

Barlas'ın paylaşımında şu ifadeler yer almıştı;

Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı
Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı
Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı

CEM DİZDAR'DAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Cem Dizdar ise ortaya atılan iddiayla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Dizdar açıklamasında şunları söyledi:

14 Kasım 2020 akşam saatlerinde internet ortamına düşen hakkımdaki ithamla ilgili açıklama yapmak zorunlu oldu. Bu zorunluluk hakikate olan borcuma sadakatim kadar eski eşimle ortak evladımızın geleceğini de korumaya yöneliktir.

Boşandığım eşim, ayrıldıktan sonra şiddet uyguladığımı iddia ediyor. Bu itham benim sözlüğümde, işleyebileceğim en büyük suçtur ve en ağır cezayı hak eder. Gerek aile içinde, gerekse hayatın her alanında kadına her türlü şiddetin, hiçbir haklı veya uygun nedeni olamaz. Yetiştiğim aile terbiyesinin, kurduğum sosyal ilişkilerin bana öğrettiği en önemli değerlerden biri budur. Ayrıca kadına uygulanan şiddet failinin ortaya çıkması, yargılanması ve ceza almasında, kadın beyanının esas olmasının çok önemli bir kazanım olduğunu her daim savundum. Bu beyanın esas olmasının, beyanın doğru olduğu anlamına gelmeyeceğini ise bana yine feminist hukukçular öğretti. Ben nerede, ne zaman ve nasıl şiddet uyguladım? Bu sorularıma adaletin cevap vermesi için, hakkımdaki iddiaların soruşturulmasının takipçisi olacağım.

Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı

Benim şiddete maruz kaldığıma ama asla ve kesinlikle şiddet uygulamadığıma yönelik, darp raporum gibi somut ve maddi kanıtlara; özellikle var olan görüntü kayıtlarına, bu yolla ulaşılacaktır. Sonuç olarak, ısrarla ve inatla söyleyeceğim şey şudur; ben sözel, psikolojik ve fiziksel şiddetin faili değil, mağduruyum. Hakikat budur. Bu, sizlerin de hakikati olana kadar TRT Spor'da yorumcusu olduğum "Spor Manşet" ve "Futbol Aklı" programlarına katılmamaya karar verdim. Şiddetin her türüne karşı, iyinin, güzelin ve doğrunun en ateşli ve kararlı savunucularından biri olarak kimseye saygısızlık etmedim. Bu tavrıma hayatım boyunca bağlı kalacağım. Bir gün bu programlarda buluşacağız. Bundan adım gibi eminim. O buluşmaya, bana acımasızca saldırmasına rağmen utanma duygusunu kaybetmeyenler de gelsin isterim. Sorgusuz sualsiz... Utanma duygusunu kaybedenler için hiçbirimizin hiçbir şey yapamayacağını ise maalesef yaşayarak öğrendim."

Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı
Haber Yorumları (2)
BOZKURT: BİR KAÇ PROGRAMINI ÇOK KISA SÜRELİ İZLEDİM. ÇÜNKÜ ÇOK KIRICI, BENCİL VE TARAFLI KONUŞMASI NEDENİYLE BİR DAHA ONUN OLDUĞU PROGRAMI İZLEMİYORUM.
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BRÜTÜS: Bu konudan bağımsız bir kaç defa çıktığı programı izledim. Aşırı agresif ve bunaltıcı yorumlar yapıyor. Karşısındakini azarlıyor. Bu tarz sunum reyting yapıyor modunda bir yorumcu.
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