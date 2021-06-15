Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı
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Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan İtalyan stoper Matteo Ferrari'nin boşandığı eşi Aida Yespica, Instagram'da sınırları zorladı. Eşi boşanma kararı aldıktan sonra çocuğuna bakamadığını belirterek depresyona girdiğini itiraf eden İspanyol model, gündemden düşmek istemiyor. Aida, son olarak ayna karşısından üstsüz video paylaştı. Dergiler için modellik yapan Aida'ya bu paylaşım yüzünden Instagram sansür uygulayabilir.

Aida Yespica, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak son attığı story, sınırları çok zorladı. Matteo Ferrari ile sık sık ayrılıp barışma yaşayan Aide, 2009'da Ferrari'nin boşanma kararıyla depresyona girmişti. Ferrari'den çocuğu olan İspanyol Aide, modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor. Dergiler için cesur pozlar veren İspanyol manken, son yaptığı paylaşımla ortalığı salladı.

Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı

WANDA DA SANSÜR YEMİŞTİ

Arjantinli ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda, tıpkı Aide gibi cesur pozları yüzünden Instagram tarafından sansüre uğramıştı. Aide de Wanda gibi sansürle karşılaşabilir. 832 bin takipçisi olan Ferrari'nin eski eşi, halen bu paylaşımı kaldırmadı.

Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı - Haberler Spor
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