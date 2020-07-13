Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu Beşiktaş formasını 2017-18 sezonunda giyen ve Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da top koşturan Alvaro Negredo, İspanya 2. Lig'de bitime iki hafta kalan şampiyon olarak İspanya La Liga'ya yükselen Cadiz ile anlaştı.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, La Liga'ya geri dönme kararı aldı. İki sezondur Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da top koşturan İspanyol golcü, yeni sezonda Cadiz forması giyecek. Cadiz Başkanı Manolo Vizcaino, Cope'a verdiği demeçte Negredo ile anlaştıklarını doğruladı. 14 YIL SONRA DÖNDÜ İspanya 2. Ligi'nde bitime iki hafta kala şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Cadiz, 14 yıl sonra La Liga'ya geri döndü. 43 MAÇTA 15 GOL ATTI Beşiktaş formasını 2017-18 sezonunda giyen Alvaro Negredo, siyah beyazlılarla çıktığı 43 maçta 15 gol 9 asistlik performans sergiledi.