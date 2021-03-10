Eski Başakşehirli Robinho, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası aldı
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Eski Başakşehirli Robinho, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası aldı

10.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:16
Eski Başakşehirli Robinho, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası aldı

Bir dönem Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir forması giyen Robinho, 8 yıl önce Milano'da bir kadının toplu tecavüzüne karıştığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Milan Temyiz Mahkemesi, Brezilyalı futbolcu Robson de Souza (Robinho) ve arkadaşı Ricardo Falco'ya 2013 yılında Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadının toplu tecavüzüne karıştıkları gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldığını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Milan Temyiz Mahkemesi Robinho'yu cinsel şiddetten dokuz yıl hapse mahkum etmişti. 2013 yılında 23 yaşında bir kadına taciz ettiği öğrenilen Robinho için son karar verildi.

TAZMİNAT OLARA K 60 BİN EURO ÖDEYECEK

La Repubblica gazetesine göre mahkeme, Robinho'nun taciz ettiği kadını "vahşice küçümsediğini ve aşağıladığını" ve "başından itibaren yetkililere yanlış bilgi verip soruşturmaları yanlış yönlendirmeye çalıştığını" iddia etti.

Robinho'nun ortağı Ricardo Falco'nun tecavüze karıştığı öğrenildi.

Her ikisi de genç kadına tazminat olarak 60 bin euro (73 bin dolar) ödemeye mahkum edildi.

"UMURUMDA DEĞİL, KIZ SARHOŞTU"

Globo Sports televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Robinho, "Umurumda değil, kız tamamen sarhoştu. Ne olduğunu hatırlamıyor." dedi.

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