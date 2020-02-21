Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti
Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti.
21.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:22
Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti.
Sinan Kılıç'ın cenazesi, 23 Şubat Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI