Eşinden Boşanan Kadın, Babasının Çocuğunu Sık Görmesi için Açtığı Davayı Kazandı

Ankara'da H.Y. adlı kadın, kocası Ü.E.'den 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, 1 yaşındaki çocuğun velayetini anneye verirken, babanın çocuğunu 2 haftada bir görüşmesi yönünde karar aldı. Ancak anne H.Y., çocuğu 3 yaşına girince Ankara 4. Aile Mahkemesi'nde "kişisel ilişki kurulması" davası açtı. Anne, çocuğun gelişimine uygun şekilde babası ile görüşmelerine ilişkin daha önce belirlenen gün ve saatlerin çocuğunun menfaatine olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi. Baba Ü.E. de mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde, "çocuğun geleceği bakımından, ebeveynden her ikisine de aynı ölçüde ihtiyacı olacağını, sosyal inceleme sonucunda ortaya konulacak duruma saygı göstereceğini" belirtti.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, sosyal hizmet uzmanlarından aldığı rapor doğrultusunda, "baba ile çocuk arasındaki görüşme gün ve saatlerinin yeniden düzenlemesine" karar verdi.

AYRINTILI DÜZENLEME

Mahkeme kararında çocuğun babasıyla görüşme gün ve koşulları ise şöyle belirlendi: