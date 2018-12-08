Eşi tarafından öldürülen Merve'nin öldürüldüğü yere karanfil bıraktılar

Kocası tarafından öldürülen kadının kuzeni, 3 yaşındaki çocuğun halası tarafından kaçırıldığını iddia etti

SAMSUN - Boşanmak üzere olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Merve Şahin'in kuzeni Neslihan Özkan, katil zanlısı için müebbet cezası istediklerini söyledi. Özkan, Merve Şahin'in 3 yaşındaki çocuğunun halası tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Samsun'da 2 Aralık Pazar günü Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana gelen olayda, Merve Şahin (25), boşanmak üzere olduğu kocası Enis Adem Şahin tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Merve Şahin'in akrabaları ve bazı sivil toplum kuruluşları öldüğü yere karanfil bırakarak basın açıklaması yaptı.

Merve Şahin'in kuzeni, teyzesi, yakınları ve sevenleri ellerinde pankartlarla hastane önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşu üyeleri ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da aileye destek vermek amacıyla hastane önünde bulundu. Daha sonra Merve Şahin'in akrabaları olay yerine geldi.

"Müebbet cezası istiyoruz"

Burada açıklamalarda bulunan Merve Şahin'in kuzeni Neslihan Özkan, katil zanlısı babanın ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istediklerini söyledi. Zanlının cezaevinden dışarı çıkmasını istemediklerini belirten Özkan, kuzeninin kanının hala burada durduğuna dikkat çekerek, "Cezada indirim yapılmasını istemiyoruz. Biz nasıl acı çektiysek onun da orada acı çekmesini istiyoruz. Bizim içimiz yanıyor. Ailesinin içi yanıyor. Sadece müebbet cezası istiyoruz. Cezasını bulsun istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen artık kadın cinayetleri son bulsun. Artık bir kadın daha ölmesin. Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilince belki cesaret edemezler. Çok içimiz yanıyor" dedi.

"Ayşe Hira'yı halası kaçırdı"

Öldürülen kadının 3 yaşındaki kızı Ayşe Hira'nın halası tarafından kaçırıldığını iddia eden Özkan, "Ayşe Hira şu an polis tarafından aranıyor. Ama bulunamıyor. Lütfen yardım edin. Ayşe Hira'yı bulalım. Onlar cezasız kalmasınlar. Çocuğumuzu kaçırdılar ve göremiyoruz. Hiçbir yerde yok. Lütfen yardım edin. Daha 3 yaşında. Ona bari kavuşalım, acımız biraz olsun hafiflesin. Çocuğumuzun yanımızda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı

Merve Şahin'in konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu üyesi Berrak Güngör ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da kadın cinayetlerinin durması gerektiğini vurgulayan açıklama yaptı. Konuşmaların ardından Merve Şahin'in öldürüldüğü yere akrabaları ve sevenleri tarafından karanfil ve kadının fotoğrafları bırakıldı.