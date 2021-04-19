Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı.

Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Delihasan ailesi ve karate camiasından birçok isim katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Esat Delihasan için helallik alındı.

52 yaşında hayata veda eden Esat Delihasan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi. - İSTANBUL

Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı
Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı
Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Mehtap Ar Hande Erçel Burak Sergen
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:32:13. #1.14#

title