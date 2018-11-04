Es Es Osmanlıspor'u Tek Golle Geçti
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında Anıl Karaer'in kafa vuruşu kalecide kaldı. 42. dakikada Osmanlıspor'un kullandığı köşe vuruşunda Tugay Kacar'ın kafa vuruşunda top auta çıktı. 45. dakikada Eskişehirspor'un baskısı sonucunda topu kazanan Alperen Kocabaş'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 50. dakikada sağ çaprazdan gelişen atakta Fıratcan Üzüm'ün yerden ser şutunu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan parmaklarının ucuyla çeldi. 71. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Hasan Kılıç'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı. 81. dakikada ceza sahası içerisinde Mert Caner Öztürk'ün röveşata vuruşunu kaleci çıkardı.
KÜNYE
Stat: Eskişehir Yeni Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Semih Güler xxx, Tolga Yakut xx, Alperen Kocabaş xxx (İsmail Oykun dk. 84 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım xxx (Bedirhan Altunbaş dk. 78 xx), Furgan Polat xx, Mehmet Özcan xx, Mevlüt Çelik xx, İbrahim Halil Öner xx, Cemali Sertel xx, Fıratcan Üzüm xx (Kaan Gül dk. 70 xx) Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Balaban, Talha Erdoğan, Metehan Altunbaş Teknik Direktör: Fuat Çapa Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Tugay Kacar xx (Sharafabad dk.73 xx), Mbu xx, Burhan Eşer xx (Mertan Caner Öztürk dk. 60 xx), Ali Ülgen xx, Hasan Kılıç xx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xx, Lembi xx (Sinan Kurt dk. 65 xx), Anıl Karaer x, Magaye xx Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ali Eren İyican, Oğuzhan Erdoğan, Ndiaye Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay Goller: Alperen Kocabaş (dk. 45) (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Tolga Yakut, Alperen Kocabaş, Mevlüt Çelik, Ekrem Kılıçarslan, İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), Tugay Kacar (Osmanlıspor)
(Kadir Arslan - Çağatay Gür/İHA)