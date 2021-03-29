Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu

Geçtiğimiz günlerde, "Tam bizim dönemlere girdik, 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" diyen 68 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, Süper Lig'de alev hattında bulunan Erzurumspor ile anlaşmaya vardı. Erzurum, 5 günlük İsmail Kartal döneminin ardından koltuğu daha önce ligde birçok takımı kümede tutmayı başaran Vural'a emanet etti.

Süper Lig'de kalma yarışı veren BB Erzurumspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile sözleşme imzalamasının ardından 5 gün sonra ayrılık yaşamıştı. 27 puanla 19. sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, Kartal'ın ardından Teknik Direktör Yılmaz Vural ile sezona sonuna kadar anlaşmaya vardı. Erzurumspor bu sezon 5. teknik direktörüyle yoluna devam edecek.

KORONAVİRÜSÜ MAĞLUP ETTİ!

Yılmaz Vural, 19 Kasım'da rahatsızlanarak hastaneye gidip 4 gün sonra da koronavirüs nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. Yaklaşık 10 gün entübe edilen tecrübeli hoca, 15 Aralık'ta ise taburcu edilmişti. 68 yaşındaki teknik adam son olarak geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'u çalıştırdı. Geçtiğimiz günlerde bir radyonun canlı yayın konuğu olan Vural, "Tam bizim dönemlere girdik. 112 Acil burada. Kümede kalmaya, kurtarılmaya ihtiyacı olan buyursun" dedi.