HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic'i kadrosuna katmak istiyor. Sehic için teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
12.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:09

Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesini ardından, kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic'i gündemine aldı.

Ajansspor'un haberine göre; siyah beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan, Sehic'i telefonla arayarak, "Seni transfer etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin" diye sordu. Tecrübeli kaleci ise, "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama tranfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dedi.

Sergen Yalçın'ın kalede güven veren görüntüsünün yanısıra topu oyuna iyi sokma konusundaki başarısı nedeniyle Sehic'i tercih ediyor.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bosna Hersek Milli Takımı'nın birinci kalecisi olan Ibrahim Sehic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.Bu sezon 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında Antalyaspor ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Spor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Spor
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti Spor
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek Spor
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı Spor
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu Spor
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Yusuf Aslan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Türkan Şoray Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Caner Erkin Lionel Messi
Daha Fazla Mayıs Karar 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 20:51:42. #1.14#
title