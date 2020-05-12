Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic'i kadrosuna katmak istiyor. Sehic için teknik direktör Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesini ardından, kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic'i gündemine aldı.

Ajansspor'un haberine göre; siyah beyazlı takımda Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan, Sehic'i telefonla arayarak, "Seni transfer etmek istiyoruz. Bizimle çalışmanı istiyoruz. Ne dersin" diye sordu. Tecrübeli kaleci ise, "Şu anda Erzurumspor'la yapmam gerekenlere konsantre oldum. Ama tranfer döneminde koşullar oluşursa Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki çok isterim" dedi.

Sergen Yalçın'ın kalede güven veren görüntüsünün yanısıra topu oyuna iyi sokma konusundaki başarısı nedeniyle Sehic'i tercih ediyor.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bosna Hersek Milli Takımı'nın birinci kalecisi olan Ibrahim Sehic'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.Bu sezon 28 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki kaleci, devre arasında Antalyaspor ve Denizlispor'dan transfer teklifi almıştı.